Diffusion de fausses nouvelles : Le journaliste Bachir Fofana déféré au parquet de Dakar

Le journaliste et chroniqueur, Bachir Fofana, a quitté les locaux de la Division de la cybersécurité où il était, depuis le mercredi dernier, en position de garde à vue. Après avoir été auditionné sur les accusations de “diffusion de fausses nouvelles” et de “diffamation” suite à l’auto-saisine du parquet mais aussi à une plainte du président de l’Assemblée nationale, il a été déféré au parquet.

Les choses semblent se corser pour le rédacteur du journal le Quotidien. Bachir Fofana est, en ce moment, dans la cave du tribunal de Dakar; conduit auprès du procureur de la République pour connaitre le sort qui lui sera réservé. Après son face à face avec les enquêteurs de la Cybercriminalité il a été conduit auprès des parquetiers pour la suite du dossier. Arrêté le mercredi dernier, il passé quarante huit heures dans les liens de la détention et tout semble laisser croire qu’il n’est pas encore au bout ses peines vu la gravité des faits qui lui sont reprochés. Et surtout à cause de l’infraction de “diffusion de fausses nouvelles” que le parquet lui a collée.

Pour rappel, il avait déclaré dans une émission de la chaine Public Sn que le marché des véhicules des députés avait été attribué à un certain Cheikh Guèye, l’entrepreneur qui avait dénoncé l’ancien ministre de la justice, Ismëal Madior Fall, tous deux inculpés et placés sous contrôle judiciaire. Interpellé par les policiers sur la véracité de tels propos, “Bachir Fofana, selon son avocat Me Aboubakri Barro, a déclaré avoir repris des propos de du député Guy Marius Sagna.” Mais, ce refus de paternité de propos infondés et incriminés par la justice ne semble pas avoir bénéficié au mis en cause. Face à la légèreté de la défense du journaliste, les enquêteurs n’avaient de choix que de le conduire devant le maitre des poursuites. A lui de donner ou non une suite à l’affaire.