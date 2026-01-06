Didier Drogba : ” Nos jeunes refusent de se former et d’apprendre, ils pensent déjà à la belle vie sans fortune, c’est ce qui les retarde.”

Ma première fois au KOWEÏT.

J’ai été logé à l’hôtel SYDNEY PEARL propriété d’une jeune de 29 ans.

J’y ai fait 5 jours et chaque jour des millionnaires Arabes et Américains venaient suivre une formation d’une heure dans la salle de conférence de l’immeuble.

Le 5 ème jours, j’ai décidé d’y faire un tour. Je vois des pères, mères de famille, riches qui suivent une formation sur “Comment gérer une quincaillerie, un centre commercial, vendre, attirer des clients…”

J’étais ébahi, j’ai demandé ” Avec tout l’argent qu’ils ont, ils peuvent être patron sans se former, pourquoi ils font ça?”.

Un millionnaire qui était juste derrière à entendu et m’a répondu: “Tu es millionnaire aussi mais pourquoi tu t’entraîne avant d’aller jouer? Embaucher quelqu’un pour jouer à ta place, impossible”.

J’étais content. Après la formation, chacun a prit sa FERRARI pour rentrer.

Saviez-vous que BILL GATES entend mon nom mais il ne m’a jamais vu?

Parce qu’il est occupé à se former et a apprendre malgré sa fortune, pas le temps pour regarder la télévision.

« Nos jeunes refusent de se former et d’apprendre, ils pensent déjà à la belle vie sans fortune, c’est ce qui le retarde »