Dialogue politique : Macky Sall va-t-il torpiller la coalition Yewwi Askan Wi ?

A quelque 10 mois de la présidentielle de février 2024, Macky Sall continue d’être le maître du jeu politique où chacun gère désormais son propre agenda. Le chef de l’Etat, qui n’a pas encore livré une position claire à propos d’une éventuelle troisième et très polémique candidature, est parvenu quand même à diviser l’opposition, à la faveur d’un appel au dialogue lancé, il y a déjà un mois. Mais, il semble viser plus la coalition « Yewwi askan wi », dont Ousmane Sonko est la figure de proue. Y arriver a-t-il ?

Au cours d’une interview accordée à Pape Alé Niang, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a reconnu « l’ingéniosité politique » de l’actuel locataire du Palais. « Macky Sall est un génie politique », a notamment déclaré ce leader de Yewwi askan wi, indiquant être « disposé » à prendre part au dialogue politique annoncé par le chef de l’Etat en vue de participer à la présidentielle du 25 février 2024.

Interpellé sur son retour dans la course, le patron de Taxawu Sénégal a estimé que la voie à emprunter importe peu. « Amnistie ou modification de la loi [électorale], l’essentiel est que je sois candidat », a précisé M. Sall, condamné en 2018 à 5 ans de prison ferme dans le cadre d’une affaire détournement de derniers publics sur les fonds de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar.

Quelques heures plus tard, son « allié » de la coalition Yewwi askan wi, Ousmane Sonko, dont le sort est suspendu à la décision de la Justice (dossiers contre Mame Mbaye Niang et Adji Sarr), a pris son contre-pied estimant que ces concertations ont pour finalité, de le « liquider » ou de l’« isoler ». A ce titre, le président du parti Pastef a invité les responsables de l’opposition à éviter d’être distraits par cette main tendue de Macky Sall qu’il ne trouve pas sincère.

Pour dire donc que l’appel au dialogue lancé lors du discours à la nation du 3 avril dernier et réitéré à l’occasion de la fête de Korité continue de faire débat au Sénégal. Moyen d’apaiser les tensions et de permettre une élection ouverte ? Rien n’est encore clair. Très mal en point avec la mise sur pied de la nouvelle plateforme anti-troisième mandat « des forces vives de la Nation F24 » regroupant plus d’une centaine de partis et d’organisations de la société civile, le leader de l’Alliance pour la République (APR) semble bien abattre ses cartes.

Khalifa Sall et Barthélémy Dias dans la poche ?