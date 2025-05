Dialogue politique : l’APR boycotte et accuse le pouvoir d’acharnement contre Macky Sall

L’Alliance pour la République (APR, opposition) ne participera pas au dialogue politique prévu le 28 mai par le Président Bassirou Diomaye Faye. C’est le porte-parole du parti, Seydou Guèye, qui l’a affirmé ce vendredi à Dakar lors d’une conférence de presse.

« L’APR ne peut pas et ne participera pas à ce dialogue, car le pouvoir, par le biais d’un ministre de la République, accuse notre chef de parti — un ancien président qui a dirigé ce pays pendant douze ans — d’être un chef de gang », a déclaré M. Guèye, dénonçant une attaque d’une gravité inédite contre Macky Sall.

Plus largement, l’APR dénonce une campagne de délation orchestrée par les plus hauts sommets de l’État, incluant selon eux le Premier ministre Ousmane Sonko, des ministres, des directeurs d’agences et certains médias.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a convoqué un dialogue national prévu le 28 mai prochain, avec pour ambition de repenser en profondeur le fonctionnement politique du pays.