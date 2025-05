Dialogue national du 28 mai : Kaffrine anticipe avec des consultations citoyennes régionales

Kaffrine, 21 mai 2025 – À quelques jours de l’ouverture officielle du Dialogue national prévu le 28 mai prochain, la région de Kaffrine a pris les devants. Ce mercredi, la salle du Conseil départemental a accueilli une rencontre stratégique organisée par la Plateforme des acteurs non étatiques (PANE), dans le cadre des consultations citoyennes régionales initiées par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Cette initiative entre dans le cadre du processus de refondation politique annoncé par le chef de l’État. Selon Aliou Sall, Secrétaire exécutif régional de la PANE de Kaffrine, ces consultations visent à recueillir les attentes, les préoccupations et les propositions concrètes des populations afin de bâtir un système politique plus inclusif et durable.

« Ces consultations s’inscrivent en parfaite cohérence avec les termes de référence du dialogue national. Elles traduisent notre volonté de contribuer, en tant qu’acteurs non étatiques, à une co-construction citoyenne fondée sur la recevabilité démocratique », a déclaré M. Sall.

Les échanges ont réuni une diversité d’acteurs, preuve de l’engagement citoyen dans la région. Ont pris part à cette rencontre : des représentants d’organisations de la société civile, des syndicats, du patronat, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, des journalistes, des acteurs économiques ainsi que des autorités territoriales. Tous ont activement participé à la réflexion sur les réformes politiques à venir.

« Un rapport régional sera produit incessamment pour alimenter le rapport national », a ajouté Aliou Sall, exprimant sa satisfaction quant à la mobilisation locale.

À Kaffrine, cette démarche illustre un engagement fort pour une gouvernance participative, en phase avec la vision du président Bassirou Diomaye Faye pour une refondation politique ancrée dans les réalités locales.

Amadou Mactar SARR