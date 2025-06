Dialogue national : Accord total sur le bulletin unique

Les acteurs politiques réunis dans le cadre du dialogue national ont trouvé un consensus sur l’adoption du bulletin unique pour les prochaines élections, une information parue dans les quotidiens de ce lundi.

Les différentes parties prenantes au dialogue national lancé le 28 Mai, notamment les représentants de la majorité, de l’opposition, de la société civile et de l’administration électorale, ont convenu de l’introduction du bulletin unique dans le système électoral sénégalais.

Ce consensus, salué par de nombreux observateurs comme un progrès démocratique significatif, met fin à un long débat autour de la réforme du mode de vote.

Jusque-là, les électeurs devaient choisir parmi plusieurs bulletins représentant chacun un candidat ou une liste, un système souvent critiqué pour sa lourdeur, ses coûts élevés et les risques de fraude.

Le bulletin unique, c’est quoi ?

Il s’agit d’un seul et même document comportant l’ensemble des candidats ou listes en compétition. L’électeur coche ou marque son choix, ce qui réduit les coûts d’impression, limite les risques de bourrage d’urnes et rend le dépouillement plus simple et rapide.