Développement personnel : L’impact des soft skills sur la satisfaction

L’être humain atteint rarement un état de satisfaction totale de ses besoins, si ce n’est que provisoirement. Dés qu’un désir est comblé, il est remplacé par un autre. Les hommes ont sans cesse des besoins, durant toute leur existence. La personnalité est un ensemble organisé de besoins , de tendances et de comportements. Les besoins non satisfaits, engendrent des tensions qui poussent l’individu à adopter un comportement d’assouvissement, ( motivation). La satisfaction des tous les besoins sur terre est une utopie(impossible). Aussi , on pense que, plus de satisfactions sont apportées aux individus, moins l’insatisfaction aura un impact négatif. C’est une grave erreur.

La satisfaction est une émotion fugace(éphémère), alors que l’insatisfaction est tenace(durable), et ne s’oublie pas. Ce n’est pas parce qu’on aide une personne à obtenir satisfaction, que celle-ci nous est totalement acquise. La nature de sa satisfaction ou de son insatisfaction est liée à son mode de perception de la situation vécue, au demeurant, trés changeante. Evitons l’étiquetage sommaire d’ingratitude. Il nous faut tjrs travailler à faire bien les choses et à faire du Bien . Sans attendre ‘une quelconque faveur. Essayer de comprendre les gens , plutôt que de condamner. Développement personnel soft skills

Doyen Ismaila Mbaye