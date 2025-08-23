Développement personnel : Les principes fondamentaux pour réussir dans la vie

Les trois accélérateurs pour améliorer les résultats sont:

1.Assumer la responsabilité de ses résultats : Il est vital d’assumer la responsabilité des résultats et pas seulement des actes. Cela libére la créativité, aide à comprendre qu’on peut réussir une tâche en essayant autrement. Crée la confiance, même quand les résultats ne sont pas bons . ” Il ne sert à rien de ” Nous faisons de notre mieux”. Vous devez réussir en prenant les mesures nécessaires. (W.Churchill).

Anticipez le Succès.

Quand nous escomptons plus, nous obtenons plus, quand nous escomptons moins, nous obtenons moins” effet Pygmalion “. Le Paradigme de la prophétie autoréalisatrice consiste à avoir un état d’esprit positif, une anticipation de Succès et une confiance en attentes favorables. Escompter le succès d’un projet en impliquant les autres est un facteur décisif de réussite. Pour améliorer les résultats, il faut escompter le succès pour soi-même et pour les autres.Créer un climat émotionnel d’espérances élevées et une confiance mutuelle.

Finir fort .

A chaque fois que c’est possible, allez jusqu’au bout et finissez en donnant le meilleur de vous-même. Lorsque vous sentez que vous atteignez vos limites, que vous allez lâcher prise, au lieu de vous obnibuler sur vos difficultés et votre fatigue, relevez la tête et accélerez. Ainsi en accélérant, vous vous dites que vous pouvez non seulement y arriver, mais vous allez terminer en beauté. Finir fort.

“Le pouvoir de la confiance : un ingrédient pour l’épanouissement et la performance”. S. Covey.

Doyen Ismaila Mbaye