Développement personnel : Comment gérer les obstacles pour avancer malgré les défis

Vous serez confronté à des obstacles, justes ou injustes. Vous vous rendez compte finalement que ce qui est important ce ne sont pas les obstacles, mais plutôt le regard que vous y portez, votre réaction, et votre capacité de garder le calme et la sérénité. Là oû certains voient un problème d’autres voient une opportunité. Nous réagissons souvent de manière émotive, en nous décourageant et en perdant nos objectifs. Les perceptions négatives inutiles nous envahissent l’esprit, réduisant ainsi l’espace sacré de la raison, de la volonté et de l’action juste. Or nous avons le choix de notre réponse.

Une attitude positive dans la perception nous laisse voir l’avantage et l’action juste à mener pour chaque problème. Et peaufiner la capacité de contrôler, canaliser les pulsions destructrices. Voire, les transformer en énergie positive. Car chaque évènement comprend une opportunité, une occasion d’avancer, si on arrive à le percevoir correctement, tel qu’il est sans exagération. Apprendre à ne pas être ébranlé par les situations; à rester résilient, adaptable, calme et génial. “L’ obstacle est le chemin” (R. Holiday). Développement personnel et professionnel.