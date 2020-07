Dette due aux établissements privés : Frapp France dégage et les étudiants orientés dans les privés prévoient une manifestation

Les étudiants orientés dans les établissements privés prévoient une manifestation dans les jours à venir. Ils demandent au gouvernement sénégalais de payer la dette due à ces écoles pour qu’ils puissent regagner les classes.

« Si l’Etat décide qu’on fasse les examens, il doit payer la dette des écoles privées. Il y a pas mal d’étudiants qui ont été exclus de leur établissements », a dit en conférence de presse ce vendredi, Babacar Sall, porte-parole des étudiants.

L’autre problème qu’il a dénoncé, est le critère d’octroi des bourses. Pour obtenir une bourse, selon lui, les étudiants orientés dans le privé doivent obtenir une moyenne supérieure ou égale à 14. Alors que ceux dans les établissements publics ont droit à une bourse sans le même critère.

Le mouvement Frapp France dégage s’est joint aux étudiants pour mener le combat. Le chargé de communication, Adbdoulaye Seck, demande à ce que l’Etat du Sénégal et le ministre de l’Enseignement supérieur sachent que ces étudiants ne sont plus seuls. Le Frapp sera avec eux dans le combat et dans les jours à venir ils vont définir leur plan d’action.

Ces étudiants comptent investir la rue pour avoir gain de cause.