Détention et usage de stupéfiants : L’actrice «Diodio» en garde à vue, trois autres personnes relâchées

Connue sous le pseudo de « Diodio » grace à la série Baabel, Mame Diarra Diop a été arrêtée, le 16 juin 2026, entre 14 h et 15 h, avec trois individus dans un appartement à Zac-Mbao, par la brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar. D’après le journal L’Observateur, les trois hommes ont été libérés. Quant à l’actrice, elle a été placée en garde à vue dans les locaux de ladite brigade pour des chefs présumés « d’association de malfaiteurs, détention et usage de stupéfiants ».

Ces arrestations font suite à une auto-saisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo mettant en cause « Diodio ». Dans cette vidéo, l’actrice serait en train de se droguer.

Les enquêteurs ont rapidement localisé l’actrice dans un appartement situé à Zac-Mbao. C’est à bord d’un véhicule banalisé que des gendarmes en tenue civile ont investi les lieux, surprenant Mame Diarra Diop et trois hommes en pleine consommation de produits stupéfiants.

Face à l’arrivée des forces de l’ordre, les quatre individus auraient tenté de gagner du temps en s’enfermant à l’intérieur de l’appartement pendant plus d’une heure, essayant de dissimuler des substances et des objets compromettants. Les gendarmes auraient néanmoins maintenu le dispositif avant de procéder à leur interpellation dès l’ouverture de la porte.

La fouille minutieuse de l’appartement a permis de saisir environ un gramme de chanvre indien, au moins six flacons présentant des traces de consommation de stupéfiants, une bonbonne, des résidus de crack, des objets à caractère sexuel, ainsi que quelque 300 grammes d’une poudre blanche.

Cette dernière substance a fait l’objet d’un test de détection rapide sur kit homologué. La coloration bleue obtenue a confirmé, selon les procédures en vigueur, la présence de cocaïne. Les résultats devront néanmoins être corroborés par une analyse en laboratoire dans le cadre de la procédure judiciaire.

L’identité des personnes appréhendées sont : Mame Diarra Diop alias « Diodio », 22 ans, comédienne ; Talla D., 37 ans, chauffeur de taxi ; Babacar D., 31 ans, technicien en génie civil ; et Baye Z. M., 18 ans, plombier.