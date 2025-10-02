Désaccords entre le Sénégal et le FMI : Voici les 4 mesures à l’origine

Selon Jeune Afrique, les discussions sont devenues tendues entre le FMI et le Sénégal, depuis la dernière mission au Sénégal, à cause des mesures correctrices recommandées aux autorités sénégalais.

Ces mesures, elles sont au nombre de quatre. Selon le journal panafricain, Edward Gemayel et ses hommes, après leur rencontre avec les autorités sénégalaises lors de leur dernière mission en août, ont recommandé la centralisation des fonctions de gestion de la dette, la mise en place d’une base de données centralisée de la dette, le renforcement du contrôle des engagements budgétaires et la consolidation progressive des comptes publics sous le Compte unique du Trésor.

Ces mesures correctrices sont destinées à traiter les causes profondes des “déclarations erronées” révélées par le Premier ministre Ousmane Sonko. Selon la source, les autorités sénégalaises et le FMI ne s’accordent pas sur ces mesures correctrices mais aussi sur les contours du nouveau programme.