Il y a du nouveau dans l’affaire des présumés meneurs des émeutes du Cap Skirring, en Casamance. Après leur arrestation et déferrement de ce matin devant le parquet de Ziguinchor, les 5 déférés du Cap-Skirring ont été remis en liberté.

A en croire des informations obtenues en mi-journée, auprès de sources judiciaires, « les 5 personnes déférées devaient être placées en détention. Et, à cause de la situation épidémique, que vit le pays, nul ne connait à quelle date ils pourraient être jugés. » Mais, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces mêmes sources judiciaires sont revenues informer Kewoulo que les mis en cause avaient été remis en liberté.

Contactées par nos soins, des sources proches des personnes arrêtées ont affirmé à Kewoulo avoir appris la libération surprise de 4 activistes du Cap Skirring. « Ce sont Lamine Biaye, Moctar Tendeng, Chérif Badji et Séckou Diatta qui ont été libérés. » A affirmé Amadou Sarr, le président de l’ASC Cap Skirring. « Nous ne savons pas ce qui se passe avec Abdourahmane Diallo. Mais, au moment où les autres sortaient, lui était encore dans la cave du tribunal. » Ont soutenu ces sources.