Dernière minute: La levée du corps et l’enterrement de Halima Gadji maintenus pour aujourd’hui

La cérémonie de levée du corps de l’actrice Halima Gadji se tiendra ce mercredi, à 15h00, au Centre Hospitalier de Traumatologie et d’Orthopédie (CTO) de Grand Yoff. À l’issue de cet hommage, l’inhumation aura lieu au cimetière de Yoff, à Dakar, selon le communiqué du CAASAC .

La prière mortuaire sera faite à la mosquée du cimetière, où sont attendus proches, collègues du milieu artistique et admirateurs pour un ultime adieu.

Figure emblématique du cinéma sénégalais et panafricain, Halima Gadji laisse derrière elle un héritage artistique immense. Son décès soudain provoque une onde de choc et une vive émotion à travers tout le continent.