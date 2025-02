L’invitation de Diaspora News à son chroniqueur Adama Adush Fall commence à faire des dégâts. Après 48 heures de garde à vue et un repos obligé pour cause de Week-end, l’agent de la Sapco détaché à la direction générale pour communication vient d’être déféré devant le parquet du tribunal de Dakar. Il est poursuivi pour le délit de fausses nouvelles.

Adama Adush Fall risque gros. Si l’on se réfère au Code de procédure pénale et à défaut de la magnanimité du maitre des poursuites, le membre de la direction générale de la Sapco et militant assumé de l’APR risque non seulement le mandat de dépôt mais aussi une lourde peine d’emprisonnement au vu de l’article visé par les policiers. Et tout porte à croire qu’avec cette incrimination évoquée par l’article 225 du Code Pénal, Adama Adush Fall pourra voir son avenir immédiat assombri. Pour rappel, l’article 225 définit la diffusion de fausses nouvelle en ces termes: “ lorsque la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction de nouvelles fausses lorsqu’elle est faite ou non de mauvaise foi; aura entraîné la désobéissance aux lois du pays; ou a porté atteinte au moral de la population, ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement”. Et les législateurs qui utilisent cet article pour sanctionner ont fait savoir que “un individu, une organisation ou une société peut être condamné à une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA et à une peine d’emprisonnement d’un à trois ans. Si l’amende et la peine de prison maximales sont imposées sans tenir compte des circonstances de l’infraction, les sanctions peuvent être disproportionnées.»

Militant reconnu de l’APR, Adama Adush Fall qui a toujours été mal servi par Macky Sall et ses sbires avaient fait une mémorable sortie publique, en décrochant et en jetant par terre des posters du chef de l’État sénégalais qu’il avait accrochés dans son salon. “Récupéré in extremis” par ses camarades de parti, il avait, depuis lors, bénéficié de postes de recasement dont le dernier est la Sapco où il a été, en début 2024, affecté à la Direction générale pour être dans la cellule de communication. Adepte des déclarations retentissantes, il avait en mars 2024 été entendu par les éléments de la Cybercriminalité suite à une plainte du député Guy Marius Sagna. Le 9 novembre dernier, c’est suite à une plainte du député Abass Fall qu’il a été auditionné avant d’être remis en liberté. Comme le dit l’adage, «il n’y a jamais 2 sans 3. »

Et, pour cette troisième fois, c’est encore ce même Abass Fall, cette fois-ci ministre du travail et maitre d’ouvrage de cet accord de conduite de candidats à l’emploi au Qatar, qui est à l’origine de la plainte verbale avec un communiqué -pour le moment- qui a conduit le procureur de la République à saisir le commissaire de la DIC. Cette fois-ci Adama Adush Fall a déclaré qu’un “trafic de place pour aller travailler au Qatar est organisé par un frère de Ousmane Sonko en complicité avec le ministère. Chaque participant paierait la somme de 1 million 500 F FCA.” Entendu par les enquêteurs, Adama Adush Fall n’a rien présenté de concret aux policiers. Il s’est tout juste contenté de dire qu’il a entendu l’information de la bouche de personnes invitées à se prononcer dans une émission Wakh Sa Xalaat de la chaine Diaspora. Et lui, le chroniqueur de l’APR, s’en a fait la caisse de résonnance.