Les députés de Yewwi dénoncent la divulgation de ses données

Du beau monde était présent ce mardi 30 mai au siège du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les députés de ce mouvement d’opposition se sont rassemblés pour commenter les récents événements, marqués notamment par des actes de vandalisme et des représailles dirigées contre leur leader, Ousmane SONKO.



Ces acteurs ont vivement critiqué le fait qu’il ait été emmené de force à Dakar à bord de véhicules des Forces de défense et de sécurité. «Suite à son retour à Dakar, nous avons constaté que tous ses effets personnels, y compris ses téléphones et ses documents personnels, ont été illégalement subtilisés et rendus publics», a déploré Birame Soulèye DIOP. Soulignant le silence des autorités judiciaires face à ces faits, il s’est également indigné du fait que le domicile de Ous­mane SONKO soit barricadé et que ses mouvements soient conditionnés.

Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a saisi cette occasion pour exprimer son soutien, au nom du parti, à certaines figures de l’opposition dont les biens ont été saccagés, comme Cheikh Bara Ndiaye et Aïda Mbodj. «Nous appelons tous les citoyens soucieux de justice et de liberté à rester debout et à se joindre à cette lutte», a lancé Birame Soulèye DIOP.

Les arrestations qualifiées «d’arbitraires» ont également été dénoncées par cette figure du parti Pastef. La plus récente est celle de Aliou SANE, coordonnateur du F24. Birame Soulèye Diop a adressé un message à Macky Sall : «S’il pense que nous avons peur de la prison ou de la mort, il se trompe. Et s’il pense pouvoir nous emprisonner tous, qu’il se tienne prêt.» Le président du groupe parlementaire de Yaw a demandé la libération de tous les «otages politiques».

Birame Soulèye DIOP a lancé un appel à la mobilisation des militants, des sympathisants et des citoyens en vue des prochaines échéances, notamment le verdict du 1er juin.