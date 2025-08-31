Dépense des 800 milliards de lutte contre les inondations: Sonko annonce un autre dossier

Ousmane Sonko était à Kaolack ce samedi, dans le cadre de ses “ziaras” d’avant Gamou. A Médina Baye, le chef du gouvernement a évoqué la question des inondations. Il en a profité pour évoquer surtout l’audit des ressources du Plan décennal de lutte contre les inondations.

«Ils disent avoir investi 800 milliards, en dix ans, pour lutter contre les inondations. J’ai reçu le pré-rapport. Les sénégalais sauront si tout cet argent a été bien investi comme ils le disent», promet le chef du Gouvernement.

Mais, Sonko ne croit pas du tout que ces centaines de milliards aient été judicieusement utilisées pour soulager les sénégalais : «S’ils avaient bien investi tout cet argent, notamment avec le programme des dix villes, je ne pense pas que les choses se seraient présentées ainsi», déclare Ousmane Sonko.