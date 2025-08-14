Démolition d’un bien privé á Ziguinchor : Des négociations entamées entre les deux parties

Dans l’affaire concernant la démolition d’un bien appartenant à Mamadou Thiam à Ziguinchor, des négociations sont actuellement en cours entre ce dernier et des représentants de la mairie.

L’objectif des autorités de la Mairie de Ziguinchor est de parvenir à un accord permettant le retrait de la plainte, afin d’éviter d’éventuelles poursuites contre le maire Djibril SONKO

Les discussions progressent, mais aucun compromis définitif n’a encore été trouvé. Les deux parties espèrent une issue favorable dans les prochaines heures.