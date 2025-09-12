Hier jeudi, Guy Marius Sagna dénonçait le cas des agents de la Senelec, qui devaient se rendre en France dans le cadre de leur travail, et qui n’ont pu obtenir un visa. Le député annonce ce vendredi qu’ils peuvent, à présent, se rendre en Hexagone, la représentation diplomatique leur ayant délivré le visa.

“L’ambassade de France à Dakar a finalement donné le visa aux deux agents de la Senelec ce matin. Une bataille a donc été gagnée. Je rappelle que l’ambassade de France à Dakar avait déjà envoyé un “refus de visa” aux deux agents de la Senelec. Pourquoi l’ambassade de France a-t-elle finalement donné le visa ? Il n’y a eu aucun nouvel élément de dossier. Le seul élément nouveau : “kuy bere daan””, a indiqué M. Sagna.

‎Le député n’en reste pas là. Il évoque surtout le cas des nombreux sénégalais qui voient leur demande de visa traitée par l’ambassade de France et par d’autres ambassades de manière irrespectueuse et dégradante. Pour lui, c’est “au gouvernement de prendre ses responsabilités afin que les filles et fils du Sénégal ne voient pas leurs droits piétinés par des ambassades”.

“Je veux être clair : il s’agit d’ambassades de pays souverains qui ont souverainement le droit de fixer leur politique de visa. Il y a politique de visa claire et il y a la politique de “maa tey” qui organise la vente des rendez-vous et l’humiliation des Africains”, dit-il dans un post sur ses plateformes numériques.