Défilé du 4 avril : La zone militaire N °3 en plein préparatifs

Dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête de l’indépendance du 4 avril 2026, le commandant de la zone militaire n°3 de Kaolack a fait face à la presse pour faire le point sur les prochaines festivités dans les régions de Kaolack, Kaffrine et de Fatick.

Le colonel Massamba Thiam a renseigné que pour cette année, le thème retenu, c’est : “Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026”.

Lors d’un point de presse organisé à la zone militaire N°3 de Kaolack, le Colonel Massamba Thiam, commandant de la zone militaire N°3, chargé des festivités dans les régions de Kaolack Kaffrine et de Fatick, a expliqué qu’il y aura un défilé civil, militaire et paramilitaire.

Les éléments des Forces de défense et de sécurité qui défileront seront au nombre de 948 à Kaolack, 430 à Kaffrine et 633 à Fatick. Pour ce qui est des majorettes, deux groupes défileront à Kaolack, un à Kaffrine et un à Fatick. Pour la participation des établissements scolaires, 19 défileront à Kaolack, 23 à Kaffrine et 32 à Fatick.

Les mouvements de jeunesse seront de la partie, ainsi que les anciens combattants et les municipalités. Les conducteurs de Moto Jakarta aussi vont participer, avec toutes les mesures de sécurité notamment le port de gilet et de casque.

Au total, au niveau de Kaolack il y aura en moyenne 1 959 civils et militaires qui vont participer au défilé. Au niveau de Kaffrine ils seront au nombre de 1.438 et à Fatick 1689.

Le Colonel Thiam a annoncé que cette année-ci, au niveau de Kaolack, le défilé qui se passait sur l’avenue El Hadji Ibrahima Niasse, sera délocalisé au niveau de l’intersection située entre l’avenue Elhadji Ibrahima Niasse et la route nationale numéro 1. Une tribune de 400 places sera installée au rond-point du cœur de ville de Kaolack .