Découverte d’un corps dans une fosse septique: Le principal suspect pique une crise et décède

C’est encore l’émoi et la consternation au quartier Guédé de Touba. Et pour cause, Khadim Kébé, présenté comme le principal suspect de la mort de Fallou Kébé, du nom du vieux de 70 ans dont le corps sans vie a été découvert, samedi dernier, aux environs de 20 heures, dans une fosse septique, a finalement fait un malaise, hier lundi, alors qu’il était sous le régime de garde-à-vue. Acheminé à l’hôpital, il a rendu l’âme, ce mardi 19 mai, a appris Seneweb de sources concordantes proches de la famille.

Frère de même père et de même mère du défunt Fallou, Khadim (60 ans), a été arrêté par les éléments du commissariat spécial de Touba pour nécessité d’enquête.