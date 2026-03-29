Déclaration du PIT Sénégal : Le Sénégal va-t-il mieux ?

Le principe des alternances démocratiques consiste à donner un coup de fouet à l’évolution des pays et à corriger, à la lumière des insuffisances notées, les failles d’une gouvernance précédente en vue d’améliorer le sort des populations.

À cet égard, que penser de la troisième alternance ayant porté au pouvoir le régime PASTEF ? Son accouchement violent, ses meurtrissures nombreuses, les balafres infligées au pays à cette occasion se sont-ils, deux années après, traduits en résultats probants, permettant à la majorité des Sénégalaises et des Sénégalais de se dire avoir eu raison de porter le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE aux affaires ? Le gouvernement dont s’est doté le Président FAYE, avec à sa tête le Premier Ministre Ousmane SONKO, se révèle-t-il à la hauteur des importants défis auxquels le Sénégal est confronté ?

Les Sénégalais vivent-ils mieux, sont-ils davantage en sécurité ? Leurs libertés et leurs droits sont-ils plus, ou même autant, qu’auparavant protégés ? Que penser du sort fait aux apprenants du pays, des réponses adressées aux enseignants, de la violence meurtrière exercée sur les étudiants de l’Université Cheikh Anta DIOP particulièrement, dont le seul tort a été de réclamer le paiement de leurs bourses ? Qu’en est-il de ce drame silencieux qui se joue dans le bassin arachidier, dans tout le monde rural globalement, dans une sorte d’indifférence sidérante du gouvernement ? Qu’en est-il de la place de notre pays dans le concert des nations, dont témoigne le sort réservé à certains de nos supporters lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations qui, depuis le 18 janvier, croupissent dans des prisons marocaines ? Que dire de nos finances publiques, de notre capacité, en tant que pays, de nous doter de routes, de ponts, d’hôpitaux, d’universités, de trains, d’eau et d’électricité, pour poursuivre l’effort de construction nationale, dont l’élan est, depuis deux ans, aussi manifestement brisé ?

Les récentes révélations du Financial Times en date du 23 mars 2026 n’attestent-elles pas de la profondeur du gouffre dans lequel l’économie du pays a été placée, avec une si navrante désinvolture, par ses actuels gestionnaires ? Un meilleur sens de l’État, une intelligence accrue des enjeux internationaux touchant les trafics, le blanchiment des capitaux, le terrorisme, ne nous auraient-ils pas conduits à mesurer, mieux que cela n’est fait, le sacrifice suprême de nos Jambaar tombés, encore une fois, au front, au service de la Nation ? La liste n’est pas exhaustive mais elle suffit pour traduire ce que tous constatent : le Sénégal va mal.

Pourtant, aucune fatalité n’a conduit à un tel délitement. Bien au contraire, l’incurie, l’incompétence, la désinvolture, le déficit éthique, le goût de l’anathème, l’absence du sens des urgences sont les raisons principales ayant conduit à cet état si peu enviable.

Il nous faut, en conséquence, nous relever au plus vite, préserver les fondamentaux du pays et nous convaincre que sans travail, sans méthode, sans respect des normes de fonctionnement de l’État de droit, sans esprit de corps ni unité nationale, notre pays n’ira nulle part.

Le PIT appelle toutes les forces vives du pays à se donner la main afin qu’ensemble nous reprenions notre destin en main.

En la matière, il n’y a pas encore de forclusion, mais, à l’évidence, chaque jour perdu alourdit la tâche à accomplir. Alors oui, donnons-nous la main, acteurs politiques, militants de la société civile, jeunes, femmes, citoyennes et citoyens sénégalais, pour imposer le redressement du Sénégal devenu urgent !

Pour l’histoire et afin que demain il ne soit pas trop tard !

Dakar, le 24 mars 2026

Le Secrétariat du Comité Central