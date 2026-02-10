Décès d’Abdoulaye Ba, étudiant à l’UCAD : La ministre de la justice promet que « tous les coupables seront traduits devant la justice »

La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yacine Fall, a assuré ce mardi que toute la lumière sera faite sur les circonstances de la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ, survenue la veille à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Elle a affirmé que « tous les coupables seront traduits devant la justice ».

S’exprimant lors du point de presse du gouvernement consacré à la situation dans les universités, la ministre a indiqué que le parquet a été saisi dès les premières heures afin de diligenter les enquêtes nécessaires et situer clairement les responsabilités. « Nos campus ne doivent jamais devenir des espaces de violence. Je m’engage devant le peuple sénégalais à tirer cette affaire au clair », a-t-elle déclaré.

Les autorités judiciaires promettent une enquête approfondie, dans le respect des lois et des principes de l’État de droit, alors que de nombreux acteurs sociaux et organisations de la société civile réclament vérité, justice et apaisement sur les campus.