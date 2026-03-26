Décès brutal de Khady Sow : Une enquête criminelle ouverte, sa belle famille dans le viseur du procureur

La Tiktokeuse Khady Sow, enceinte de sept (07) mois et figure influente du commerce en ligne, a brutalement perdu la vie le vendredi 20 mars, à la veille de la célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal.

Après le placement en garde à vue de Moustapha Seck, époux de la défunte, accusé de «coups mortels», le Procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar) a ordonné l’arrestation du père adoptif et de la mère de Moustapha Seck, selon le quotidien L’Observateur.

Dans la journée du mercredi 25 mars, poursuit le journal, les deux parents du principal suspect ont été placés en garde à vue pour «non-assistance à personne en danger». Même si rien n’a filtré du rapport d’autopsie, le certificat de décès mentionne «la présence d’un hématome crânien».

La nuit du décès mystérieuse de la Tiktokeuse

Les faits remontent à la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars, vers 23 heures. Entendu par les enquêteurs, Moustapha Seck a confié que son épouse «s’était plainte de maux de tête, avant de s’écrouler dans sa chambre». Il a aussi ajouté qu’elle a été «évacuée à l’hôpital à bord d’un taxi, où son décès a été constaté».

Cependant, le 23 mars, Dr Deguenonvo Gabriel, anatomo-pathologiste, a établi un «certificat médical de cause de décès de Khadija Sow». Ce document révèle que la défunte, née le 26 septembre 2000, portait une grossesse vieille de 27 semaines (07 mois)». Il mentionne également «d’aménorrhée, présentant une cardiopathie dilatée décomposée», tout en relevant «la présence d’un hématome du cuir chevelu sans fracture».

Alors que l’enquête se poursuit pour élucider ce drame, la maman et le beau-père de l’époux de la défunte ont été arrêtés.