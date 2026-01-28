Décédée en France, Halima Gadji sera inhumée ce mercredi au cimetière musulman de Yoff

On en sait désormais davantage sur la disparition tragique d’Halima Gadji. Selon nos informations, l’actrice sénégalaise est décédée lundi en France, à l’âge de 36 ans, des suites d’un malaise. Une nouvelle bouleversante qui a provoqué une vive émotion au sein du monde artistique sénégalais et africain, tant l’empreinte de la défunte sur la scène culturelle était profonde.

Dès l’annonce de son décès, la famille d’Halima Gadji s’est activée pour l’organisation du rapatriement de la dépouille au Sénégal. L’objectif est clair : permettre à l’icône du petit écran de recevoir des hommages à la hauteur de son parcours et de son immense contribution à la culture nationale. Comme révélé par Dakarposte, l’actrice s’est éteinte brutalement, laissant derrière elle un vide immense.

Selon les dernières informations, la levée du corps est prévue ce mercredi 28 janvier 2026 à 11 heures à l’hôpital Idrissa Pouye ex-CTO, situé à Grand Yoff. L’inhumation aura lieu le même jour au cimetière musulman de Yoff. Une cérémonie qui s’annonce particulièrement suivie, tant Halima Gadji était aimée et respectée.

Inutile d’être devin pour pressentir l’ampleur de l’hommage populaire et artistique qui se profile. De nombreuses personnalités du monde de l’audiovisuel, de la culture et des arts, ainsi que des anonymes, sont attendues pour accompagner l’actrice à sa dernière demeure, témoignant de l’affection et de l’admiration qu’elle suscitait.

Actrice accomplie, consultante mode, mannequin et entrepreneuse, Halima Gadji incarnait une figure emblématique de la créativité africaine contemporaine. Elle avait été révélée au grand public international grâce à son rôle marquant de Marième Dial dans la série à succès Maîtresse d’un homme marié, qui l’avait hissée au rang de star au-delà des frontières sénégalaises.

La défunte laisse derrière elle une fille, Rabya, une mère éprouvée, ainsi que son petit frère Kader Gadji, lui aussi acteur, aujourd’hui plongé dans une profonde douleur. Avec la disparition d’Halima Gadji, c’est une voix, une élégance et une force artistique qui s’éteignent, mais dont l’héritage continuera d’inspirer toute une génération.