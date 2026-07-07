Dakar Dem Dikk modernise son réseau : un Centre de contrôle des opérations inauguré, les receveurs bientôt remplacés

La société nationale de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) a franchi une nouvelle étape dans sa modernisation. Ce lundi, elle a inauguré son Centre de contrôle des opérations (CCO) à son siège de Ouakam, en présence du directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, du secrétaire général du ministère des Transports et du directeur général de DDD, Assane Mbengue.

Véritable tour de contrôle du réseau, ce centre est doté d’un système d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs. Il permet de suivre en temps réel les déplacements des bus, de superviser la billetterie, de compter les montées et descentes des passagers grâce à des capteurs, mais aussi de surveiller la conduite des chauffeurs via des caméras embarquées.

« Ce centre permet de contrôler toute la mobilité des bus, le nombre de passagers qui montent et descendent, ainsi que la conduite du conducteur », a expliqué Ababacar Fall, saluant une avancée majeure dans la digitalisation du transport urbain.

Le directeur général des Transports routiers a également annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux bus destinés à renforcer le parc de Dakar Dem Dikk. Une évolution qui marquera aussi la fin progressive du métier de receveur à bord des véhicules.

Conscient des inquiétudes que cette transformation peut susciter, le directeur général de DDD, Assane Mbengue, a tenu à rassurer le personnel concerné. « Les receveurs seront reconvertis dans d’autres services de la société afin de les maintenir dans l’entreprise », a-t-il assuré.