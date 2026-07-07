A Dakar, le Commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, le 4 juillet 2026, à l’interpellation de deux (02) individus pour «vol avec violence commis en réunion, avec usage d’un moyen de locomotion», selon un communiqué de la Police.

Les faits se sont déroulés aux environs de 12 heures 50 minutes. Alertés d’une agression en cours sur la Corniche-Ouest (au niveau d’Estel Mermoz), à hauteur du domicile de M. Pierre Goudiaby Atépa, les éléments de police se sont immédiatement transportés sur les lieux. L’intervention rapide a permis de sécuriser la victime, une dame domiciliée à Mermoz.

Selon ses déclarations, elle marchait sur le trottoir en compagnie d’une amie, son sac porté en bandoulière, lorsque les deux individus à bord d’un scooter ont surgi pour l’arracher violemment. «Dans leur manœuvre, les malfaiteurs ont chuté de leur deux-roues et ont été immédiatement maîtrisés grâce à l’intervention citoyenne de passants, rapidement rejoints par les policiers», précise la Police.

Conduits au poste et soumis à un interrogatoire sommaire, les mis en cause ont pleinement reconnu les faits. À l’issue de la procédure d’enquête, ils ont été déférés au Parquet.