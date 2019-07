Dakar Dem Dikk : « détournement » de 100 millions, plainte contre Me Moussa Diop

Le climat n’est plus à la sérénité au sein de de la société de transport Dakar Dem Dikk. Selon Source A, rien ne va plus entre la Directeur général et le syndicat des travailleurs qui est monté au créneau pour informer de sa volonté d’ester en justice contre Me Moussa Diop pour « abus de confiance et détournement de près de 100 millions de Fcfa des comptes de l’Ipm de l’entreprise ». La révélation est faite par le syndicaliste Mamadou Goudiaby.



