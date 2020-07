Dahra-Djoloff: Mort subite d’un vieil homme de 78 ans à la gare routière

Un vieil homme du nom d’Ameth Aliou Sow âgé de 78 ans et originaire de la commune de Labgar (département de Linguère) est tombé brusquement dans l’enceinte de la gare routière de Dahra avant de rendre l’âme. Le drame s’est joué ce lundi 06 juin vers 07 heures. Selon une source bien informée, le défunt était malade depuis quelques jours .Il voulait se rendre à Dakar pour rencontrer son médecin traitant. Informés, les éléments de la gendarmerie, de la sous brigade du service hygiène et de la Croix -rouge locale se sont rendus sur les lieux du drame. Après constat, la dépouille du défunt a été acheminée à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra par des agents de la Croix-rouge pour examen.

Des prélèvements ont été faits sur le défunt pour déterminer s’il était porteur ou non du virus de la Covid19, renseigne notre source. Le service d’hygiène quant à lui, a procédé à la désinfection de la gare routière après l’évacuation de la dépouille mortelle du vieil homme. La gendarmerie a ouvert une enquête

Articles similaires