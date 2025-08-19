Crise financière au Groupe Futurs Médias : une situation critique qui fragilise travailleurs et activités

À l’instar de la plupart des entreprises de presse du Sénégal, le Groupe Futurs Médias traverse une crise économique et financière sans précédent.

Les difficultés se sont nettement accentuées ces derniers mois, dues à l’interaction de plusieurs facteurs tant internes qu’externes relatifs à la baisse structurelle des recettes publicitaires et des ventes de journaux, aux remboursements fiscaux sans appel, à des paiements en souffrance, à la concurrence agressive ou déloyale de certains acteurs et à une régulation laxiste du secteur.

En dépit de ces difficultés, le Groupe Futurs Médias s’est évertué, tant bien que mal, à se conformer à ses obligations légales, réglementaires, fiscales et sociales. Toutefois, malgré les efforts déployés et la bonne volonté manifestés par le Conseil d’Administration, la Direction Générale et l’ensemble des parties prenantes de l’organisation, les déficits se sont accumulés au fil du temps. En conséquence, les centaines de travailleurs du Groupe connaissent des retards voire des arriérés de salaire.

(L’OBS)