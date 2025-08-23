Crise à la SONACOS : 33 milliards de pertes cumulées en deux ans

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) a enregistré des pertes cumulées de 33,03 milliards de FCFA au cours des exercices 2023 et 2024, entraînant un déficit de ses capitaux propres estimé à 9,5 milliards de FCFA . Cette situation financière difficile survient malgré un soutien financier massif de l’État, actionnaire majoritaire à 99,9 %, qui a injecté plus de 140 milliards de FCFA entre 2018 et 2023, incluant des subventions, des remboursements de dettes et une recapitalisation de 65 milliards de FCFA en 2019 .

Les causes principales de ces pertes incluent une gestion inefficace héritée des périodes précédentes, une déstructuration de la filière arachidière, la concurrence déloyale des acteurs étrangers et un cadre réglementaire obsolète datant de 1985 . Malgré ces défis, la SONACOS SA a réussi à augmenter la collecte d’arachides de 12 900 tonnes à 155 000 tonnes lors de la campagne 2024-2025, relançant ainsi ses usines et créant plus de 2 300 emplois .

Pour redresser la situation, le gouvernement sénégalais a adopté un plan opérationnel qui sera mis en œuvre à partir de 2026. Ce plan vise à reconstituer les fonds propres de la SONACOS SA, moderniser ses infrastructures industrielles, réguler les exportations de graines d’arachide et appliquer un prix économique rémunérateur pour les producteurs. L’objectif est que, d’ici 2031, la SONACOS SA devienne autonome financièrement et commence à verser des dividendes à ses actionnaires .

Le Premier ministre Ousmane Sonko a également annoncé la prise en charge par l’État de la différence entre le prix payé aux producteurs et le prix économique de la campagne 2024-2025, pour un montant de 9,04 milliards de FCFA, inscrit dans la loi de finances 2026 . Ces mesures visent à assurer la pérennité de la SONACOS SA, acteur clé de la filière arachidière et de la souveraineté alimentaire du Sénégal.