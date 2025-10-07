Le crépuscule d’un empire : Madiambal face à la saisie de ses biens par le parquet financier

Le dossier Madiambal Diagne connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien L’Observateur, le parquet financier a entamé une procédure de saisie de l’ensemble du patrimoine du journaliste et homme d’affaires. Plusieurs biens immobiliers et comptes bancaires appartenant à Madiambal Diagne, à son épouse et à son fils sont concernés.

Parmi les biens visés figurent un immeuble de trois étages occupé par son fils, Mouhamed Diagne, à la Cité Batrain, une villa habitée par son épouse, Mabinoutou Diaby, à Yoff Virage, ainsi qu’une autre à la Cité Djily Mbaye. Un immeuble de seize étages, encore en construction sur la route du Monument de la Renaissance, serait également concerné par la saisie.

Toujours selon L’Observateur, des réquisitions ont été adressées à plusieurs institutions financières, notamment UBA, NSIA Bank, CBAO et Banque Atlantique, afin de geler les comptes bancaires des sociétés gérées par son fils Mouhamed et son épouse. Une Mercedes conduite par cette dernière figure aussi sur la liste des biens visés.

Dans une lettre adressée au journal, Madiambal Diagne dénonce un « complot politique » et fustige ce qu’il qualifie de « chasse à l’homme » visant sa famille et ses biens. Il affirme vouloir apporter toutes les preuves de la légalité de son patrimoine et dénonce une opération qu’il juge injustifiée et orchestrée contre lui.