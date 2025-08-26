Création de l’OFNAC, statut et la protection des lanceurs d’alerte, l’accès à l’information : L’Assemblée nationale approuve quatre projets de loi majeurs

L’Assemblée nationale a connu une activité intense en début de semaine. Sous la présidence de Monsieur El Malick Ndiaye, les députés se sont réunis en plénière les lundi 25 et mardi 26 août pour examiner et adopter quatre projets de loi majeurs. Parmi eux, la création de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), la déclaration de patrimoine, le statut et la protection des lanceurs d’alerte, ainsi que l’accès à l’information.

Ces réformes constituent une avancée décisive dans le renforcement de la transparence, de l’éthique publique et de la bonne gouvernance. Elles traduisent également la volonté des parlementaires d’appuyer les efforts de l’État dans la lutte contre la corruption et de promouvoir une culture de responsabilité dans la gestion des affaires publiques.

Avec ces votes, la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale s’est achevée sur une note marquante, ouvrant une nouvelle ère d’engagement pour plus de clarté et de rigueur dans la vie publique.