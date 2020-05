Covid-19 : Un Sénégalais invente un portique de désinfection

Face à la Covid-19, les Sénégalais bouillonnent d’idées ! C’est le cas de l’architecte Mamadou Niang qui vient de créer un portique de désinfection des bactéries et des virus. L’appareil, qui diffuse un produit désinfectant, réduit la charge virale transportée par nos habits et chaussures.

«Le portique est composé de deux parois latérales équipées pour produire la combinaison d’un rayonnement, d’une lumière et d’une chaleur non stressante et biologiquement supportable par le corps humain. L’irradiante chaleur produite est comprise entre 35 et 70 degrés», explique le concepteur, dans Le Soleil.

L’irradiante chaleur produite est comprise entre 35 et 70 degrés alors que le virus est annihilé à partir de 56 degrés. Le portique aura également plus tard une fonction de dépistage au coronavirus. L’inventeur dit travailler à l’équiper d’une caméra thermique pour détecter les températures et d’un écran intelligent pour lire les températures et stocker les informations utiles pour le traçage des suspects.