La courbe des infections au coronavirus monte de manière exponentielle au Sénégal. Alors que le pays a déjà entamé son déconfinement prématuré et forcé comme le relâchement de ses mesures de prévention, le Covid-19 continue de tuer. Avec l’annonce du 23 ème décès, c’est presque le début de la débandade.

Dans son point de presse de ce matin, le ministère de la santé a annoncé qu’une 23 ème personne est décédé ce matin à l’hôpital principal de Dakar. Âgé de 74 ans, l’homme habitait les Parcelles Assainies de Dakar. Aussi, les services du ministre Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que sur les 992 tests réalisés, 84 sont revenus positifs et aussitôt pris en charge par les structures sanitaires.

Avec ces derniers chiffres, le Sénégal se retrouve avec 2189 personnes contaminées par le virus du covid-19. Dans ce lot, 842 personnes ont été déclarées guéries et 1323 patients sont sous traitement. Aussi, au moment où ces lignes sont écrites, 6 personnes sont en train de lutter contre la mort dans les salles de réanimation des hôpitaux de Ziguinchor et de Dakar. « Et, à en croire les spécialistes, on est loin du pic des contaminations au Sénégal. »

Comme on le voit, c’est au moment où la maladie fait sa montée en puissance au Sénégal que son chef, Macky Sall, a décidé de baisser les bras et de demander aux populations de prendre leur destin en main. En plus d’avoir annoncé le relâchement des mesures préventives, le président de la République du Sénégal a décidé de renvoyer nos enfants dans des écoles menacées par ce virus qui a fait la preuve de sa dangerosité.