Covid-19: Plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel guéries à domicile (Dr. Bousso)

La prise en charge à domicile des malades du Covid-19 fait l’objet de débat. Toutefois, Dr. Abdoulaye Bousso a annoncé que cette stratégie va être développée, renforcée. Parce que, dit-il, « à ce jour, nous avons plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel qui ont été guéris à domicile ».

Il revient sur les raisons qui les ont poussés a adopté ladite stratégie : « Il ya des choses qui nous poussent à y aller, car nous avons des cas de refus. Avec l’augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de refus et nous en avons plus de 200 personnes qui refusent d’aller dans les centres de traitement. Et ces personnes, nous ne pouvons pas les abandonner, nous sommes obligés de les pendre en charge ».