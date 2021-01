Covid-19 : Panique totale …Plusieurs élèves de l’institution Notre Dame touchés, la direction fait la sourde oreille

L’inquiétude gagne les parents d’élèves de l’Institution Notre Dame où des cas de Covid-19 sont signalés. Contacté par emedia, l’un d’eux, malade, nous dit qu’il va faire le test ce jeudi, 21 janvier, sur conseil de son médecin-traitant.

« Elle m’a dit de ne même pas passer à son Cabinet mais de me rendre directement à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor (Yoff) pour me faire tester. Elle m’a dit que je pourrais être un cas asymptomatique », nous confie la dame, toussant au bout du fil.

A l’en croire, au moins six élèves en classe de Seconde et Première, ont été touchés, à l’Institution Notre Dame. « Ma fille les connait nommément. Je lui ai dit si elle avait été en contact avec eux, elle m’a assurée que non. »

Et, ce qui irrite le plus notre interlocutrice, c’est « l’attitude, accuse-t-elle, de la Directrice de l’école, Sœur Geneviève Mandiouba, qui a fait le tour des classes pour dire aux élèves de ne pas prêter attention aux rumeurs. » Mais à sa sortie, « ma fille m’a dit que ce sont les enseignants qui leur ont dit d’en parler à leurs parents. »

La dame indique qu’elle ne fait pas partie de l’association des parents d’élèves de l’Institution en question.