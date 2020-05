Covid-19 : les critiques de Barack Obama sur la gestion chaotique de Trump de la pandémie

L’ancien président américain Barack Obama s’est adressé à des étudiants, samedi 16 mai, lors d’une cérémonie virtuelle de remise de diplôme, une rare intervention publique depuis le début de la pandémie de Covid-19 et dans laquelle il a indirectement critiqué la gestion de son successeur à la Maison Blanche.

Lors d’un message de félicitations diffusé lors d’une cérémonie samedi après-midi pour les diplômés du réseau des universités historiquement noires (HBCU), il a lancé une critique à peine voilée en direction de Donald Trump. « Avant toute chose, cette pandémie a enfin enterré l’idée que tant de nos responsables savent ce qu’ils font, a dit Barack Obama. Nombre d’entre eux ne cherchent même pas à faire semblant d’être responsables ».

