C’est en chef de mission de contrôle que le général François Ndiaye, le patron du comité de gestion des fonds Covid s’est rendu hier au ministère de la santé. Avec ses hommes, ils sont venus « checker » la gestion des fonds mis à la disposition du ministère de la sante. mais aussi auditer la destination finale des produits offerts par les Sénégalais.

Se disant à l’aise dans cette opération de transparence, c’est le ministre de la santé qui a donné l’information sur sa page. Et pour que nul ne l’ignore il a annoncé: «Nous avons reçu le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du force Covid-19 avec nos principaux collaborateurs. Nous avons eu l’occasion de faire le point sur la situation d’exécution financière dans le cadre de la riposte, notamment sur les montants reçus du comité et sur le compte-dons dont nous avons systématiquement et entièrement viré les montants au ministre des finances et du budget. Les dons en nature ont été également présentés aux membres du Force Covid-19 avant de recueillir toutes les préoccupations qu’ils ont bien voulues nous présenter »

Pour rappel, dans sa conférence de presse de ce mercredi, Ousmane Sonko, le leader de Pastef avait fustigé ce comité de gestion dans lequel siège des politiques comme des acteurs dits de la société civile choisis par le chef de l’Etat, Macky Sall. Aussi, ces mêmes membres du comité de suivi avaient défrayé l’actualité lorsque l’un deux, le ministre Habib SY, avait démissionné de ses instances parce que ayant découvert qu’une indemnité de 3 millions cinq cents milles F CFA avait été proposée à chacun de ses membres. Dirigé par l’ancien patron de la mission armée envoyée en Gambie pour chasser Yahya Jammeh du pouvoir et permettra l’installation d’Adama Barrow, le général François Ndiaye joue dans cette affaire la réputation de des armées sénégalaises.