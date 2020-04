Covid-19 et masques à la télé : Jamra ne participera plus aux émissions

L’ONG Jamra ne répondra plus aux invitations des plateaux de télévisions.

Dans un communiqué transmis à Seneweb, Jamra informe via Mame Mactar Gueye qu' »après avoir accepté volontiers plusieurs invitations, et en avoir honoré deux seules : Le Grand Soir » de WALF-TV et « 12/14″ de RDV, JAMRA est au regret de décliner toutes les autres invitations car ne pouvant concevoir d’exercer sa liberté d’expression constitutionnelle en ayant la bouche bâillonnée, fût-ce par un masque-covid-télé »!

Mame Mactar Gaye estime que c’est « une singularité bien sénégalaise » par rapport aux autres studios de télévision du monde.