Covid-19 et genre : Une vingtaine de journalistes formés sur la thématique

Pour une diversification et une amélioration quantitative et qualitative des productions des médias cibles sur les enjeux liés aux violences faites aux femmes et à leur participation politique au Sénégal en période de pandémie, notamment la Covid-19, l’Institut Panos a organisé un séminaire de formation sur le journalisme sensible au genre.

Environ une vingtaine de journalistes ont participé à cette session de formation qui s’est tenue du 24 au 27 juin à Dakar.

Ce séminaire était aussi une occasion pour renforcer les capacités thématiques, techniques et éditoriales des journalistes. Le but : pouvoir mener des enquêtes et des investigations approfondies sur les enjeux liés aux questions sur le genre au Sénégal.

Des séances de renforcement de capacités des journalistes sur le fact-checking et sur le journaliste de données en période de pandémie ont été effectuées à l’endroit des journalistes.