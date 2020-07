Covid-19 et aviation : Air Sénégal va revoir ses ambitions

A l’image de toutes les compagnies aériennes du Monde, Air Sénégal n’a pas été épargnée par la pandémie de Covid-19. Mais les conséquences seront sans doute plus importantes pour une jeune compagnie. C’est ainsi que la compagnie va redéfinir ses ambitions.

« Elle est obligée de revoir son programme d’investissement, de réduire ses coûts. Son management doit nous présenter un plan stratégique révisé », relève le ministre de l’Economie Amadou Hott sur Jeune Afrique dans un numéro spécial du mois de juillet.

Toutefois, ajoute Hott, cette période sera aussi une opportunité pour Air Sénégal en matière de location d’avions et de recrutement de personnel qualifié à moindre coût. « L’État doit pouvoir continuer à accompagner la compagnie, parce que celle-ci n’est pas seulement importante pour le rayonnement du Sénégal, c’est aussi un outil économique qui doit contribuer à faire de notre pays un hub de services et lui permettre d’accueillir plus de touristes », fait remarquer Hott.