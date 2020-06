Covid-19 : Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye et Cie à l’Assemblée

Le Comité national de gestion des épidémies (Cnge) était, hier, à l’Assemblée nationale pour rencontrer la conférence des présidents. La rencontre, qui s’est tenue en présence du Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice générale de la Santé et présidente dudit Comité, s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques.

Au vu de la propagation du virus et du comportement des Sénégalais, les parlementaires jugent impératif de renforcer la communication, par une sensibilisation méthodique, ciblée, qui tienne compte du profil des locuteurs et de celui des destinataires. Dans le même sillage, la conférence des présidents encourage l’action des leaders d’opinion, des diverses associations et corporations.

Selon L’AS qui donne l’information dans sa livraison de ce mardi, les députés suggèrent de mettre davantage l’accent sur la communication de proximité, avec le déplacement des équipes, aussi bien dans le milieu urbain que dans le monde rural, dans les quartiers et dans les villages.

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a adressé ses félicitations aux membres du Comité national de gestion des épidémies pour cette rencontre utile et pour les importantes informations fournies aux membres de la Conférence des présidents. C’est pour ces raisons que Moustapha Niasse considère que le fatalisme ne devrait pas prendre le dessus sur la volonté, la lucidité et l’action concertée.