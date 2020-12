Covid-19: Abdoulaye Baldé, le maire de Ziguinchor testé positif

Le maire de Ziguinchor a été testé positif au coronavirus. Abdoulaye Baldé a fait lui-même l’annonce sur sa page Facebook.

“Mes chers amis, après une période probatoire de quelques jours, jai été testé positif à la covid 19. J’ai été aussitôt pris en charge par les services de santé français. Ma situation sanitaire évolue favorablement comme la plupart de ceux qui ont contracté cette maladie, j’ai souffert de maux de tête, fatigue, de manque d’appétit et de fièvre…

Bien qu’affaiblis je tiens donc a rassurer tout le monde , ma famille, mes amis, mes administrés de la Commune de Ziguinchor, mes collègues de l’Assemblée Nationale, les adhérents et sympathisants de L’union centriste du Sénégal et tous ces sénégalais célèbres ou anonymes qui m’ont manifesté leur sympathie et leur prières.”