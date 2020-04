Covid-19 à Sédhiou : Le cas communautaire a contaminé 25 personnes

La région de Sédhiou a été jusque-là épargnée du coronavirus. Mais, hier lundi 27 avril, lors de la situation du jour de cette pandémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a signalé un cas issu de la transmission communautaire dans la zone. Le cas positif porte la signature d’un directeur d’école coranique Amadou Bamba Dramé, domicilié au village de Mankonomba.



Et ce mardi 28 avril, la Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a déclaré que sur les 87 contacts positifs suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, les 25 patients sont contaminés par l’animateur religieux qui est, aujourd’hui, le seul cas communautaire identifié dans cette localité.