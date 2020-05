C’est le district qui détient le record national du nombre de cas positifs au covid-19 avec 342 patients. Ce district, qui englobe les communes et quartiers compris entre Ngor, Ouakam, Yoff, Ouest Foire, Nord Foire et Mermoz, est géré à partir du centre de référence Philippe Maguilene Senghor de Yoff. Il polarise une population estimée à plus 250 mille habitants.

Le paradoxe de ce district est, qu’il est aussi celui du ministre de la santé maire de Yoff, mais c’est le seul qui ne communique jamais sur l’état de la maladie. Partout dans le pays et chaque jour, les chefs de districts font face à la presse pour donner les informations de leurs zones, mais à Dakar-Ouest c’est l’omerta totale. Cette situation indispose non seulement les populations de ces quartiers impactées mais aussi la presse qui va à la quête de l’information. La TFM a tenté en vain d’avoir la situation du district pour un dossier consacré à la région de Dakar, mais le chef du district a refusé de répondre aux confrères.