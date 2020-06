Coupures de courant en Guinée : Manifs à Kankan, bastion du parti au pouvoir

La ville de Kankan située à plus de 600 km de la capitale Conakry est dans le noir et les jeunes n’en peuvent plus.

A cause des délestages récurrents, de nombreux jeunes ont manifesté hier lundi, 22 juin 2020, à Kankan. Ils protestaient contre les coupures de courant dans la capitale de la Haute-Guinée, bastion incontesté du parti au pouvoir.

Des accrochages ont opposé les manifestants aux forces de l’ordre toute la journée durant. Ces jeunes très en colère contre la gestion d’Alpha Condé dans le domaine de l’électricité dans leur région, ont érigé des barricades sur la route nationale reliant les villes de Kankan et de Siguiri, empêchant la circulation.

Selon des manifestants, c’est la seule solution qu’ils ont trouvée pour se faire entendre. Ils exigent « l’amélioration de la situation dans un bref délai ».

Depuis quelques jours, les manifestations contre le manque de courant sont devenues récurrentes dans cette partie de la Guinée.

En 2018, dans une interview, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana avait indiqué que tout était prévu pour l’électrification de la ville de Kankan. Mais « malheureusement, le Chinois est mort », avait laissé glisser, à l’époque, le chef du gouvernement guinéen indiquant que c’est ce Chinois qui devait s’occuper de l’électrification de la ville.