Coupe du Roi : le Real Madrid éliminé par Alcoyano !

Sensation mercredi soir à Alicante. Le Real Madrid a été sorti dès les seizièmes de finale de la Coupe du Roi par Alcoyano (1-2 ap), formation de troisième division. Six jours après avoir subi la loi de l’Athletic Bilbao en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne (1-2), le Real Madrid a connu une désillusion encore plus grande.

Mercredi soir, la Maison Blanche a été éliminée en seizièmes de finale de la Coupe du Roi sur le terrain d’Alcoyano (1-2 ap). Avec un onze largement remanié, les Merengue ont pourtant mené à la pause par Eder Militao (45e).

Mais les locaux, pensionnaires de la troisième division, vont créer la sensation sur des buts de José Solbes (80e) et Juanan Casanova (115e), après avoir été réduits à dix cinq minutes plus tôt. C’est dans un contexte pesant que les joueurs de Zinedine Zidane, plus que jamais sous pression, doivent désormais préparer le déplacement à Alavés, samedi, comptant pour la 20e journée de Liga.