Coupe du monde Qatar 2022 : Argentine mène déjà 2-0 devant la France

L’argentine déroule face à la France déjà dominée par deux buts à zéro à la mi-temps de la finale de la coupe du monde 2022.

Angel Di Maria a corsé le score 2-0 dans cette finale à sens unique, pour l’instant. Avec une large domination largement des argentins plus agressifs et réalistes.

Auparavant, au terme d’une contre-attaque exceptionnelle, Di Maria était à la conclusion de l’action. L’ancien joueur du PSG était à l’origine du penalty qui avait permis à Messi d’ouvrir la marque sur penalty.

Léo Messi et ses coéquipiers sont plus que jamais proches d’un troisième sacre en finale de coupe du monde après 1978 et 1986…