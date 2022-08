Coupe CAF 2022-2023 : Le Jaraaf victime de forclusion

Alors que l’édition 2022/2023 de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération est en cours, la Confédération africaine de Football (CAF) a publié lundi la liste des clubs ayant obtenu une licence pour la saison. Le Casa Sports fait partie des 58 clubs qui ont obtenu la licence de l’édition 2022-23 de la CAF Champions League. Le Jaraaf ne fait pas partie des clubs licenciés. Le club de la Médina est victime de forclusion.

L’association membre de la CAF est le bailleur de licence et évalue chaque club selon cinq critères : Sportif, Infrastructure, Personnel et Administratif, Juridique et Financier.

Selon la CAF, l’octroi d’une licence aux clubs confirme que chaque club a satisfait aux exigences fixées dans le règlement de licence des clubs de la CAF. Dans un communiqué daté du 24 juin 2022, la CAF avait informé que la « Commission d’Organisation des compétitions interclubs de la CAF s’est penchée sur un certain nombre de questions liées à la saison à venir, notamment l’enregistrement des clubs, des dates des compétitions, les inscriptions des joueurs et les conditions d’engagement des Associations Membres ».

Le communiqué avait même précisé que les associations membres soumettent leurs demandes d’engagement au nom de leurs clubs. Le Jaraaf serait victime de forclusion. La CAF a estimé que le « Jaraaf n’avait pas fait à temps la formalité du club licensing avant la date fixée ».

Ce qui fait que le club de la Médina ne faisait pas partie du tirage au sort de la Coupe CAF. Le Jaraaf qui s’est offert une opération de lifitng avec le changement du staff technique confié à Youssouph Dabo et un rajeunissement de l’effectif pour représenter le Sénégal à la Coupe de la Confédération Africaine de Football n’a pas satisfait aux exigences fixées dans le règlement de licence des clubs de la CAF.

Selon la CAF, 58 clubs de 46 associations membres de la CAF ont été licenciés pour l’édition 2022-23 de la TotalEnergies CAF Champions League.

Vainqueur de la Ligue 1, le Casa Sports va représenter le Sénégal à la prochaine campagne de la Ligue africaine des clubs champions. Le club de Ziguinchor va affronter la JS Kabylie dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions.